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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
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Московское «Динамо» обыграло в гостях «Северсталь» и сократило отрыв в серии плей-офф

Московское «Динамо» обыграло в гостях «Северсталь» и сократило отрыв в серии плей-офф
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Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

На 33-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Динамо» Станислав Галиев, ему ассистировали Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов. Ответный гол на 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» забросил Кирилл Пилипенко с передачи Якоба Стенквиста.

На 44-й минуте «Динамо» снова вышло вперёд, шайба была записана на счёт Эрика О'Делла, ассистенты — Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов. Увеличил отрыв в счёте на 50-й минуте Владислав Ефремов, голевую передачу отдали Оскар Линдберг и Андрей Педан.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Северстали». Следующий матч состоится во вторник, 8 марта (17:00 мск).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Галиев (О'Делл, Войнов) – 32:29 (5x4)   1:1 Пилипенко (Стенквист) – 42:25 (5x4)   1:2 О'Делл (Рашевский, Войнов) – 43:30 (5x5)   1:3 Ефремов (Линдберг, Педан) – 49:06 (4x4)
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