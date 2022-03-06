Московское «Динамо» обыграло в гостях «Северсталь» и сократило отрыв в серии плей-офф

Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
На 33-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Динамо» Станислав Галиев, ему ассистировали Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов. Ответный гол на 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» забросил Кирилл Пилипенко с передачи Якоба Стенквиста.
На 44-й минуте «Динамо» снова вышло вперёд, шайба была записана на счёт Эрика О'Делла, ассистенты — Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов. Увеличил отрыв в счёте на 50-й минуте Владислав Ефремов, голевую передачу отдали Оскар Линдберг и Андрей Педан.
Счёт в серии — 2-1 в пользу «Северстали». Следующий матч состоится во вторник, 8 марта (17:00 мск).
- 6 марта 2022
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