«Авангард» одержал третью победу над «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».



На 55-й минуте шайбу забросил нападающий хозяев Арсений Грицюк. Омичи организовали быструю атаку, Грицюк получил пас на ход, выкатился по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол — Тимур Билялов не дотянулся. В качестве ассистентов выступили Кирилл Готовец и Сергей Толчинский.



Вторую шайбу в пустые ворота забросил Павел Дедунов.



Напомним, «Авангард» одержал третью победу в трёх матчах серии. Следующая встреча состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.