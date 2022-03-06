«Авангард» одержал третью победу над «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина
Поделиться
Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
На 55-й минуте шайбу забросил нападающий хозяев Арсений Грицюк. Омичи организовали быструю атаку, Грицюк получил пас на ход, выкатился по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол — Тимур Билялов не дотянулся. В качестве ассистентов выступили Кирилл Готовец и Сергей Толчинский.
Вторую шайбу в пустые ворота забросил Павел Дедунов.
Напомним, «Авангард» одержал третью победу в трёх матчах серии. Следующая встреча состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
19:21
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:37
-
18:16
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
16:58
-
16:39
-
16:27
-
16:16
-
15:25
-
14:59
-
13:00
-
12:36
-
11:54
-
11:00
-
11:00
-
09:20
-
09:03
-
08:56
-
08:49
-
07:44
-
06:59
-
06:40
-
06:22
-
05:55
-
05:46
Партнерский контент