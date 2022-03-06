Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» одержал третью победу над «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

«Авангард» одержал третью победу над «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина
Комментарии

Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

На 55-й минуте шайбу забросил нападающий хозяев Арсений Грицюк. Омичи организовали быструю атаку, Грицюк получил пас на ход, выкатился по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол — Тимур Билялов не дотянулся. В качестве ассистентов выступили Кирилл Готовец и Сергей Толчинский.

Вторую шайбу в пустые ворота забросил Павел Дедунов.

Напомним, «Авангард» одержал третью победу в трёх матчах серии. Следующая встреча состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Грицюк (Готовец, Толчинский) – 54:49 (5x5)   2:0 Дедунов – 59:55 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022