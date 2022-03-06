Шайба Гусева на последней минуте принесла СКА третью победу над минским «Динамо»

Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Западной конференции со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отличились Эмиль Галимов, Георгий Солянников и Никита Гусев, забивший решающий гол на последней минуте в ситуации «пять на четыре». У «Динамо» отметились Мальте Стрёмвалль и Денис Мосалёв.



Напомним, СКА ведёт в серии с минчанами — 3-0. В первых двух встречах санкт-петербургский клуб также одержал победы со счётом 8:3 и 3:1. Следующий матч состоится во вторник, 8 марта, на «Арене-Минск». Стартовое вбрасывание состоится в 17:10 по московскому времени.