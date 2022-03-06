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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
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17:00 Мск
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Шайба Гусева на последней минуте принесла СКА третью победу над минским «Динамо»

Шайба Гусева на последней минуте принесла СКА третью победу над минским «Динамо»
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Западной конференции со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Эмиль Галимов, Георгий Солянников и Никита Гусев, забивший решающий гол на последней минуте в ситуации «пять на четыре». У «Динамо» отметились Мальте Стрёмвалль и Денис Мосалёв.

Напомним, СКА ведёт в серии с минчанами — 3-0. В первых двух встречах санкт-петербургский клуб также одержал победы со счётом 8:3 и 3:1. Следующий матч состоится во вторник, 8 марта, на «Арене-Минск». Стартовое вбрасывание состоится в 17:10 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Стрёмвалль (Пышкайло, Шинкевич) – 08:14 (5x5)   1:1 Галимов (Волков) – 23:48 (5x5)   1:2 Солянников (Галимов, Хуснутдинов) – 27:06 (5x5)   2:2 Мосалёв (Шинкевич, Варфоломеев) – 28:26 (5x5)   2:3 Гусев (Бурдасов, Кузьменко) – 59:16 (5x4)
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