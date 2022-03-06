Квартальнов: в «Ак Барсе» все — обалденские исполнители. Но не можем переиграть вратаря

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года (0:2).
«Думаю, хорошая была игра. Мы очень неплохо сегодня играли. Но пока вратарь «Авангарда» нас переигрывает, нам надо найти, забить, притом первыми забить. Много моментов, но пока, к сожалению, не получается. Будем продолжать, пытаться искать ключики. Игра была сегодня до гола, если бы мы забили, то всё было бы по-другому.
Как решить проблему с реализацией? Я уже говорил, что вратарь «Авангарда» играет хорошо, мы не можем его переиграть нам надо найти ключ к нему. Надо проявить мастерство, и тогда игра изменится. Я понимаю, что у меня в команде все — обалденские исполнители, но пока не можем переиграть вратаря.
Кэмпфер плохо выглядит в плей-офф? Да, согласен, из-под него забил Грицюк. Но так бывает, полоса такая, плей-офф — это не регулярка», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 6 марта 2022
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