«Ак Барс» переиграл «Авангард» по броскам — 43:19, но не сумел забросить ни одной шайбы
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Омский «Авангард» в домашней встрече переиграл казанский «Ак Барс» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Хоккеисты гостей перебросали хозяев — 43:19 в пользу «Ак Барса», но не сумели забросить шайбу в ворота чешского голкипера Шимона Грубеца.
В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (ассистенты — Кирилл Готовец и Сергей Толчинский) и Павел Дедунов, забивший гол в пустые ворота.
Напомним, «Авангард» одержал третью победу в трёх матчах серии. Следующая встреча состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.
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