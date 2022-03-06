«Ак Барс» переиграл «Авангард» по броскам — 43:19, но не сумел забросить ни одной шайбы

Омский «Авангард» в домашней встрече переиграл казанский «Ак Барс» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).



Хоккеисты гостей перебросали хозяев — 43:19 в пользу «Ак Барса», но не сумели забросить шайбу в ворота чешского голкипера Шимона Грубеца.



В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (ассистенты — Кирилл Готовец и Сергей Толчинский) и Павел Дедунов, забивший гол в пустые ворота.



Напомним, «Авангард» одержал третью победу в трёх матчах серии. Следующая встреча состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.