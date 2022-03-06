Хартли: не лучшая игра «Авангарда», но Грубец был стеной, и мы нашли способ победить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» в матче плей-офф Кубка Гагарина (2:0).



«Невероятные усилия сегодня ребята приложили на льду. Не лучшая игра в нашем исполнении, но в обороне мы здорово сыграли, да и Грубец был настоящей стеной. Доволен, как мы сражались, боролись и нашли всё-таки способ победить. В плей-офф это очень важно.



Первый период у нас не задался, мы не хотели играть от своих ворот. «Ак Барс» получил уверенность, много контролировал шайбу. Мы не могли перестроить игру, но мы сказали ребятам, что нам нужен только один бросок. Нам его подарил Арсений Грицюк.



Шарипзянова и Береглазова редко хвалят, но они — позвоночник нашей команды. Они играют с травмами, приносят себя в жертву, ведут за собой ребят. У нас нет страха, и мы должны отдавать на льду абсолютно всё. Наши ребята готовы к этому и делают это», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.