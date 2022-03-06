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Боб Хартли резко отреагировал на вопросы об уходе Покки и Каски

Боб Хартли резко отреагировал на вопросы об уходе Покки и Каски
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отреагировал на уход Вилле Покки и Оливера Каски из клуба, а также о проблемах в игре клуба после потери хоккеистов.

«Как команда отреагировала на уход Покки и Каски? Сейчас, когда время плей-офф, главное реагировать на сложившиеся обстоятельства. В прошлом году у нас тоже были потери важных игроков в составе. Главное, чтобы хватало хоккеистов на заявку в матче. Мы работали весь год, чтобы быть здесь, поэтому продолжаем двигаться дальше. Настроение иностранцев в клубе? Мы контролируем то, что нам подвластно, и делаем всё возможное в условиях сегодняшнего дня.

Не связаны ли некоторые проблемы с выходом из зоны с отсутствием Покки и Каски? Сразу скажу, что это мой последний ответ на вопрос о них. Больше никаких комментариев. У нас такой подход — ребята словно сломали ноги в предыдущем матче и больше никак не могут нам помочь. Мы не можем выигрывать матчи теми, кого нет в составе. У нас кто бы ни вышел на лёд, будет отдаваться изо всех сил, а мы будем оказывать всяческую поддержку и верить в ребят. Конечно, были некоторые ошибки на льду, но все сражались, все боролись, и в отсутствии желания никого обвинить невозможно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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