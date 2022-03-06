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Р. Ротенберг: минское «Динамо» создало трудности, которые пришлось преодолевать

Р. Ротенберг: минское «Динамо» создало трудности, которые пришлось преодолевать
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил прошедшую встречу с минским «Динамо» (3:2) в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Хорошая атмосфера на арене, спасибо болельщикам. Соперник создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать во время игры. Ребята молодцы, выполнили установку. Есть над чем работать, для нас самая важная – следующая игра, которая начнётся при счёте 0:0. Продолжаем работать.

Удаления в третьем периоде? В такой игре, при такой поддержке болельщиков где-то эмоции перехлёстывали. Надо быть хладнокровнее. Это игра, в ней случаются разные ситуации. На будущее будем учитывать, учиться на ошибках.

Начиная с первой игры, много работаем над спецбригадами. Сегодня они сработали отлично – и меньшинство, и большинство в итоге. Надо отдать должное сопернику, они перестроились, очень активно играют в меньшинстве. В прошлом матче мы брали тайм-аут, надо ловить момент, мы решаем по ситуации. В этот раз решили не брать тайм-аут, получив большинство за две минуты до конца, чтобы не дать сопернику возможности отдохнуть.

Надеемся, с Бардаковым всё хорошо. Ещё пока не разговаривал с докторами, но надеемся, что всё будет хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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