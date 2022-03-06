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«Ак Барс» за 3 матча с «Авангардом» не реализовал 11 попыток большинства, пропустив 2 гола

«Ак Барс» за 3 матча с «Авангардом» не реализовал 11 попыток большинства, пропустив 2 гола
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Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Хоккеисты омского клуба одержали третью победу в трёх матчах серии. «Ак Барс» за три прошедших встречи не сумел реализовать 11 попыток большинства подряд, пропустив при этом два гола в данных ситуациях. Это произошло во втором матче (2:5), когда в составе «Авангарда» в меньшинстве отличились Иван Телегин и Павел Дедунов.

В последней встрече между клубами казанцы имели три попытки забросить в большинстве.

Следующая встреча между клубами состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.