Разин — об 1:3 с «Динамо»: где-то в Москве повезло, здесь — нет. Везёт тому, кто везёт

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (1:3) в плей-офф КХЛ.



«Сегодня вышли психологически неготовыми. Давно при своих болельщиках не играли. Тем более полный Дворец пришёл. Почти два периода нас сковало. Ничего не получалось. В третьем отступать было некуда, появились моменты. Сравняли. Жалко, эту контратаку пропустили. Обидный гол. При счёте 1:2 могли сравнять, но… Где-то в Москве повезло, здесь не повезло. Везёт тому, кто везёт. Серия продолжается.



Что нужно сделать, чтобы к следующему матчу команда была психологически готова? Расслабиться и быть психологически готовыми.



Сегодня получилась более закрытая игра. В Москве мы забивали, заставляли соперника раскрываться. Сегодня «Динамо» сыграло строго. Моментов не так много было, поэтому такая игра. Этот счёт как раз больше похож на плей-офф. В Москве игры были с большим количеством голевых моментов, голов. Третья игра, накапливается усталость. Где-то на первый план уже выходит мастерство.



Мы проигрывали. Третий период заставлял нас идти вперёд. Я доволен третьим периодом. Только второй гол, который из ниоткуда случился. Из моей комментаторской кабины было видно, что мы практически сами себе его и забили.



Как донести до ребят за эти два дня, что нужно играть собраннее? Пропуская три шайбы, невозможно забить шесть или четыре. Я не говорил, что недоволен тем, что мы пропустили три. Действительно, три пропускать в плей-офф – много. На то это «Динамо», у них есть мастеровитые ребята, которые могут использовать свои моменты.



Как донести? Работать. Мы сегодня немного шайб на себя переловили – в таких играх это немаловажный показатель. Мы очень много единоборств – в плане нейтральной шайбы – проигрывали. Это было два периода, когда действительно ребята не были похож сами на себя.



Что ожидаю от следующих матчей серии? Перестрелок, как в Москве, или такой игры, как сегодня? Жизнь покажет. Хочется ожидать побед. Без разницы – в перестрелках это случится или в игре от обороны», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».