Уил рассказал, как «Ак Барс» может отыграться с 0-3 в серии с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал третий матч с «Авангардом» (0:2) в серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.
«Я считаю, что в первой и третьей игре мы играли так, как должны. Создавали много моментов, не дали сопернику создать их моменты, но иногда в плей-офф так бывает. В длинной серии случаются такие матчи, эти поражения могли быть в пятой игре или шестой, при другом счёте, но они произошли в первой и третьей. Нам нужно играть в хоккей, который мы знаем, не дёргаться из-за одной пропущенной шайбы. Мы продолжим работать и сохранять позитивный настрой, это даст нам очень хороший шанс на камбэк в серии.
В карьере были случаи, когда команда отыгрывалась с 0:3 в серии плей-офф? Я был в системе «Лос-Анджелес Кингз», когда они отыгрались с 0:3. Через год меня подняли в первую команду, и я увидел, что эти парни вообще никогда не обращали внимания на неудачи и поражения. Вся раздевалка была очень спокойной, какой бы счёт ни был – игроки сохраняли настрой и работали по плану. В нашей раздевалке сейчас тоже боевой настрой, если через день мы приедем на арену с таким же желанием победить, то начнём путь назад в серию. Всё начинается с первой», — цитирует Уила официальный сайт казанцев.
- 6 марта 2022
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