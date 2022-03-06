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Главный арбитр КХЛ: Назаров более чем адекватный человек. Специалист, который нужен хоккею

Главный арбитр КХЛ: Назаров более чем адекватный человек. Специалист, который нужен хоккею
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Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов поделился мнением о главном тренере ХК «Сочи» Андрее Назарове.

«Как судьи восприняли возвращение Андрея Назарова в КХЛ? Андрей Викторович – специалист, который нужен в нашем хоккее и в том числе полезен для судей. Почему нам надо относиться к нему по-другому, чем к остальным? Он делает свою работу, а мы – свою. Назаров стал более опытным и грамотным и прекрасно общается с судьями. СМИ создали определённый его образ.

Он относится к судьям намного лучше, чем некоторые из других его коллег, и с ним даже проще работать. Андрей Викторович более чем адекватный человек. А взорваться, выплеснуть свои эмоции могут все», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

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