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Капризов обошёл Овечкина и сравнялся с Кадри и Мэттьюсом в бомбардирской гонке НХЛ

Капризов обошёл Овечкина и сравнялся с Кадри и Мэттьюсом в бомбардирской гонке НХЛ
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24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря дублю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:6) продолжает восхождение к лидирующим позициям в бомбардирской гонке турнира.

Таким образом, на счету Капризова уже 70 (28+42) в 53 матчах. По этому показателю он обходит 36-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого в активе 68 (34+34) результативных действий. При этом Кирилл сравнялся по очкам с нападающими «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри и форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.

Бомбардирская гонка НХЛ:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 79.
  2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») – 79.
  3. Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») – 76.
  4. Джонни Годро («Калгари Флэймз») – 71.
  5. Назем Кадри («Колорадо Эвеланш») – 70.
  6. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») – 70.
  7. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») – 70.
  8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») – 68.
  9. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») – 65.
  10. Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз») – 64.
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