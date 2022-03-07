Капризов обошёл Овечкина и сравнялся с Кадри и Мэттьюсом в бомбардирской гонке НХЛ

24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря дублю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:6) продолжает восхождение к лидирующим позициям в бомбардирской гонке турнира.

Таким образом, на счету Капризова уже 70 (28+42) в 53 матчах. По этому показателю он обходит 36-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого в активе 68 (34+34) результативных действий. При этом Кирилл сравнялся по очкам с нападающими «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри и форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.

Бомбардирская гонка НХЛ: