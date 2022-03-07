Робертсон в матче с «Миннесотой» повторил достижения Ковальчука и Гретцки

22-летний американский форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон отметился впечатляющим статистическим достижением, оформив хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3).

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Джейсон также присоединился к списку из таких хоккеистов, как Уэйн Гретцки (1984), Рик Токкет (1988), Вендел Кларк (1994), Марио Лемье (1995) и Илья Ковальчук (2007) в качестве единственных игроков за последние 40 сезонов НХЛ (с сезона-1981/1982 по настоящее время), которые отметились хет-триком в двух играх кряду, обе из которых приходятся на выезд.

Ранее, в предыдущей игре, 4 марта Робертсон трижды поразил ворота «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ).

Примечательно, что третий гол в ворота «Миннесоты» принёс Робертсону 100-е (46+54) очко в его карьере в НХЛ, на что ему потребовался 101 матч. В нынешнем сезоне Джейсон провёл 47 матчей, в которых отметился 54 (29+25) результативными действиями.