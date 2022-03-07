Михаил Сергачёв забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 6:2.
Российский защитник хозяев Михаил Сергачёв вновь вывел свою команду вперёд в этом матче. Россиянин отметился заброшенной шайбой на 43-й минуте матча. Пасом в этой атаке ему помог Росс Колтон. Примечательно, что это третья заброiенная шайба для Сергачёва за последние четыре сыгранных матча. Он забил во втором матче подряд. Также у россиянина на счету уже две голевые передачи в этом матче.
Таким образом, Сергачёв забил свой пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 51 игре.
Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 335 матчах, в которых записал в свой актив 34 гола и сделал 133 результативные передачи.
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