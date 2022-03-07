Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Сергачёв забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

Михаил Сергачёв забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»
Комментарии

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 6:2.

Российский защитник хозяев Михаил Сергачёв вновь вывел свою команду вперёд в этом матче. Россиянин отметился заброшенной шайбой на 43-й минуте матча. Пасом в этой атаке ему помог Росс Колтон. Примечательно, что это третья заброiенная шайба для Сергачёва за последние четыре сыгранных матча. Он забил во втором матче подряд. Также у россиянина на счету уже две голевые передачи в этом матче.

Таким образом, Сергачёв забил свой пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 51 игре.

Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 335 матчах, в которых записал в свой актив 34 гола и сделал 133 результативные передачи.

Новость по теме
Гол Сергачёва и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022