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«Рейнджерс» победил «Виннипег», у Панарина – две голевые

«Рейнджерс» победил «Виннипег», у Панарина – две голевые
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В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.

На 2-й минуте счёт открыли гости благодаря голу Баркли Гудроу. Крис Крайдер удвоил преимущество на 18-й минуте матча. На 34-й минуте одну шайбу отыграл Николай Элерс. На 47-й минуте Крайдер оформил дубль. На 50-й минуте точку в матче поставил Джейкоб Труба.

Примечательно, что российский нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи в этом матче. Форвард спонсировал Трубу и первый гол Крайдера.

У российского голкипера гостей Игоря Шестёркина 44 отражённых броска. Его соотечественник из другого клуба Евгений Свечников набрал «-1» по показателю эффективности.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гудроу (Труба, Хитил) – 02:01 (5x5)   0:2 Крайдер (Панарин, Фокс) – 17:28 (5x4)   1:2 Элерс (Копп, Пионк) – 33:34 (5x4)   1:3 Крайдер (Зибанеджад, Лафренье) – 46:21 (5x5)   1:4 Зибанеджад (Труба, Панарин) – 49:32 (5x5)
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