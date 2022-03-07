Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Сергачёва помогли «Тампе» выиграть у «Чикаго»

Три очка Сергачёва помогли «Тампе» выиграть у «Чикаго»
Комментарии

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершилсяочередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

За хозяев забивали Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. У гостей же отметились заброшенными шайбами Даррен Рэддиш, Виктор Хедман (дубль), Кэл Фут и Кори Перри.

Также российский защитник хозяев Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой на 43-й минуте матча. Пасом в этой атаке ему помог Росс Колтон. Примечательно, что это третья заброщенная шайба для Сергачёва за последние четыре сыгранных матча. Он забил во втором матче подряд. Также у россиянина на счету уже две голевые передачи в этом матче.

Также одна голевая передача у другого россиянина – Никиты Кучерова. Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 07:51 (5x5)   1:1 Рэддиш (Фут, Сергачёв) – 21:09 (5x5)   2:1 Кейн (Хагель, Джонс) – 26:09 (5x5)   2:2 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 35:17 (5x5)   2:3 Фут (Чирелли, Макдона) – 36:48 (5x5)   2:4 Хедман (Сергачёв, Пойнт) – 41:51 (5x5)   2:5 Перри – 42:04 (5x5)   2:6 Сергачёв (Колтон) – 42:23 (5x5)   3:6 Дебринкэт (Строум) – 47:05 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022