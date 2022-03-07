Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин повторил достижение, которому 66 лет

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.



Второй звездой матча признан российский голкипер гостей Игорь Шестёркин. На счету вратаря 44 сейва. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин выиграл 10-й матч в карьере, в котором совершал не менее 40 сейвов. Российский голкипер ещё ни разу не проиграл, когда сделал 40+ спасений. По этому показателю он стал вторым вратарём с сезона-1955/1956 после Туукки Раска. Финский голкипер не проигрывал в 11 первых матчах, в которых отражал не менее 40 бросков.