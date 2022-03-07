Яромир Ягр рассказал, что может помешать Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр объяснил, что может помешать российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«От установления рекорда его может остановить только одно: травмы. Но это должен быть какой-то несчастный случай или что-то в этом роде, потому что он в хорошей форме и силён. Он не может получить травму, если его просто кто-нибудь ударит.
Огромное преимущество для Ови в том, что никто, реально никто не силён так же, как он», — приводит слова Ягра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, на счету Овечкина 764 заброшенные шайбы. У чешского нападающего 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
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