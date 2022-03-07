Яромир Ягр рассказал, что может помешать Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр объяснил, что может помешать российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«От установления рекорда его может остановить только одно: травмы. Но это должен быть какой-то несчастный случай или что-то в этом роде, потому что он в хорошей форме и силён. Он не может получить травму, если его просто кто-нибудь ударит.

Огромное преимущество для Ови в том, что никто, реально никто не силён так же, как он», — приводит слова Ягра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, на счету Овечкина 764 заброшенные шайбы. У чешского нападающего 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.