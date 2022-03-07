Патрик Кейн не может поверить, что Василевский отразил его бросок по пустым воротам. Видео

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) совершил потрясающий сейв. Форвард «ястребов» Алекс Дебринкэт отдавал передачу на Патрика Кейна, который бросал по пустому углу ворот, но Василевский каким-то чудом смог переложиться и, растянувшись, поймал шайбу ловушкой.
Официальный «твиттер» The Score выложил видео с реакцией Кейна на это спасение.
«Даже Патрик Кейн не может поверить в этот нереальный сейв Василевского», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте The Score. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу в этой игре со счётом 6:3. Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.
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