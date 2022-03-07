Вайсфельд: Хартли в одну калитку переигрывает «Ак Барс», Казань спасёт только чудо

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» (3-0).

«С «Ак Барсом» такая же история, как с «Локомотивом», с 0-3 их спасёт только чудо. Тем более следующая встреча в Балашихе. С моей точки зрения, Хартли в одну калитку переигрывает тренерский штаб «Ак Барса».

В начале сезона была большая дискуссия о том, что у «Авангарда» есть большой крен в сторону силовых игроков. Я ещё тогда говорил — давайте подождём, посмотрим, чем это закончится. Получается, пока эта система работает практически безотказно. И что очень важно в плей-офф, «Авангард» практически не допускает ошибок. Не скажу, что «Авангард» — фаворит плей-офф, но это одна из команд, кто может выиграть», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.