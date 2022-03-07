«Овечкин показывает гораздо больше любви к хоккею, чем я». Ягр — о российском нападающем

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я никогда не стремился забивать для того, чтобы обойти Уэйна Гретцки. Я никогда этого не делал, потому что никогда не считал себя снайпером. Когда я вернулся в НХЛ, моей целью было набрать 2000 очков, потому что я был скорее плеймейкером, чем снайпером. Просто этого не произошло, но я знаю, что если бы не поехал в Россию, наверное, добился бы этого достижения.



Овечкин? Он показывает гораздо больше любви к хоккею, чем я. Он радуется каждому голу, который забивает. Он также рад, когда забивает любой его товарищ по команде, когда он на льду. Так что дело не конкретно в нём. Он просто счастлив играть в хоккей. Это другая часть, с которой невозможно сравниться», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.