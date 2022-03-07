Овечкин — о том, что делало Ягра особенным: просто талант. И его любовь к хоккею

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о легендарном чешском нападающем Яромире Ягре.
«Я думаю, что он был великолепен в этой игре. Он относился к ней со страстью, и это забавно, когда мы говорили о хоккее, он всегда пытался понять, как он может стать лучше. Матчи с Ягром? Ты обращаешь внимание на мелкие детали, на то, что он будет делать на льду. Он всегда был опасен, когда у него была шайба, особенно в зоне атаки.
Что делало Ягра особенным? Просто талант. И его любовь к хоккею», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, на счету россиянина 764 заброшенные шайбы, у чешского нападающего — 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
- 7 марта 2022
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