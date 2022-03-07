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Кейн вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов с 40+ пасами среди вингеров

Кейн вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов с 40+ пасами среди вингеров
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В ночь с 6 на 7 марта в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали уверенную победу со счётом 6:3.

Ассистент капитана «чёрных ястребов» Патрик Кейн отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Американский нападающий «Чикаго» довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 58 очков: забил 18 голов и отдал 40 голевых передач. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Кейн вышел на единоличное третье место в истории НХЛ среди крайних нападающих по количеству сезонов с 40+ передачами. Больше таких сезонов провели лишь Яромир Ягр (15) и Горди Хоу (18).

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