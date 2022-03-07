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«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на 4-й матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина

«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на 4-й матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина
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Сегодня, 7 марта, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Команды объявили составы на предстоящую встречу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив»:

Исаев (Мурашов);
Марченко – Рафиков, Алексеев – Шалунов – Аверин;
Елесин – Баранцев, Коршков – Красковский – Полунин;
Черепанов – Осипов, Каюмов – Анисимов – Иванов;
Мисюль, Тесанов — Ильенко — Кудрявцев.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Гилмор – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв, Хулапов.

Напомним, после трёх матчей армейцы ведут в серии со счётом 3-0. На определение победителя в третьей встрече понадобилось сыграть четыре овертайма.

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