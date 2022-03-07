«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на 4-й матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 7 марта, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Команды объявили составы на предстоящую встречу.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив»:



Исаев (Мурашов);

Марченко – Рафиков, Алексеев – Шалунов – Аверин;

Елесин – Баранцев, Коршков – Красковский – Полунин;

Черепанов – Осипов, Каюмов – Анисимов – Иванов;

Мисюль, Тесанов — Ильенко — Кудрявцев.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Гилмор – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв, Хулапов.



Напомним, после трёх матчей армейцы ведут в серии со счётом 3-0. На определение победителя в третьей встрече понадобилось сыграть четыре овертайма.