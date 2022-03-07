Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Зернова помог «Металлургу» одержать третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ

Хет-трик Зернова помог «Металлургу» одержать третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Денис Зернов (хет-трик), а также защитник Григорий Дронов и шведский форвард Линус Виделль. У «Барыса» отличились нападающие Линдей Вей и Якоб Берглунд.

«Металлург» одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке и ведёт в ней со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и пройдёт в среду, 9 марта. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Карпов, Дронов) – 05:08 (5x5)   0:2 Зернов (Маклюков, Хультстрём) – 11:32 (5x5)   1:2 Вей – 15:21 (5x4)   1:3 Зернов (Карпов) – 21:24 (5x5)   1:4 Дронов (Майе, Лайпсик) – 22:42 (5x5)   1:5 Виделль – 35:16 (5x5)   2:5 Берглунд (Куник, Морроу) – 37:06 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022