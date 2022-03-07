Хет-трик Зернова помог «Металлургу» одержать третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Денис Зернов (хет-трик), а также защитник Григорий Дронов и шведский форвард Линус Виделль. У «Барыса» отличились нападающие Линдей Вей и Якоб Берглунд.



«Металлург» одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке и ведёт в ней со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и пройдёт в среду, 9 марта. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.