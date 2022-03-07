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Д. Фёдоров: пришла пора писать фамилии на свитерах игроков КХЛ кириллицей

Д. Фёдоров: пришла пора писать фамилии на свитерах игроков КХЛ кириллицей
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Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров поделился мнением, что фамилии на свитерах игроков лиги нужно писать кириллицей.

«Хочу предложить на обсуждение одно изменение в регламенте КХЛ, которое будет весьма уместным в следующем сезоне. Сразу уточню, что оно не связано с политикой и пропагандой. Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. В сезоне-2010/2011, когда перешли на латиницу, я лигу за это критиковал. Мне казалось ненормальным, что на каждом шагу говорилось о патриотической составляющей нашего хоккея, но при этом демонстрировалось пренебрежение к собственному языку. Именно язык – основа самоидентификации любого народа. А тут всё получалось по Сергею Есенину: «Язык сограждан стал мне как чужой, в своей стране я словно иностранец».

Доходило до абсурда: в лиге были Fyodorov и Fedorov – никак не могли договориться, как правильно исковеркать простую русскую фамилию Фёдоров. Был ещё курьёз на Кубке мира среди юниорских команд в Уфе в 2014 году. Там у молодёжки «Спартака» фамилии игроков написали латиницей, но у капитана на груди красовалась не буква С, а буква К. При этом у рижской молодёжки на свитерах фамилии были на русском. То есть европейцы наклеили фамилии на языке страны, в которую они приехали играть, а россияне у себя дома пытались угодить иностранцам.

В 2011 году КХЛ попросила меня не протестовать и не возмущаться из-за латиницы. Причём упирала не на корпоративную этику, а предлагала вполне внятный аргумент в пользу своего решения. Лига позиционировала себя международной: продавала трансляции западным партнёрам, рассчитывала на приток зарубежных телезрителей, планировала, что со временем в ней будет много европейских клубов.

Сейчас телевизионные контракты разорваны, и в латинице нет никакой необходимости. В следующем сезоне мы работаем для русскоязычного зрителя. Предварительно бан международной федерации – до осени, но вряд ли разрушенные связи мгновенно восстановятся после того, как с нас снимут запрет на мировой арене.

Не исключаю, что в 2023 году всё изменится. Но ведь я исключительно про регламент следующего сезона. Даже не заикаюсь о том, что часть зрителей латиница может раздражать и даже возмущать, хотя это именно так. Пожалуй, лишь «Куньлунь» имеет законное право писать фамилии латиницей. Ну, или иероглифами – для экзотики», – цитирует Фёдорова «Спорт-экспресс».

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