Д. Фёдоров: пришла пора писать фамилии на свитерах игроков КХЛ кириллицей

Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров поделился мнением, что фамилии на свитерах игроков лиги нужно писать кириллицей.



«Хочу предложить на обсуждение одно изменение в регламенте КХЛ, которое будет весьма уместным в следующем сезоне. Сразу уточню, что оно не связано с политикой и пропагандой. Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. В сезоне-2010/2011, когда перешли на латиницу, я лигу за это критиковал. Мне казалось ненормальным, что на каждом шагу говорилось о патриотической составляющей нашего хоккея, но при этом демонстрировалось пренебрежение к собственному языку. Именно язык – основа самоидентификации любого народа. А тут всё получалось по Сергею Есенину: «Язык сограждан стал мне как чужой, в своей стране я словно иностранец».



Доходило до абсурда: в лиге были Fyodorov и Fedorov – никак не могли договориться, как правильно исковеркать простую русскую фамилию Фёдоров. Был ещё курьёз на Кубке мира среди юниорских команд в Уфе в 2014 году. Там у молодёжки «Спартака» фамилии игроков написали латиницей, но у капитана на груди красовалась не буква С, а буква К. При этом у рижской молодёжки на свитерах фамилии были на русском. То есть европейцы наклеили фамилии на языке страны, в которую они приехали играть, а россияне у себя дома пытались угодить иностранцам.



В 2011 году КХЛ попросила меня не протестовать и не возмущаться из-за латиницы. Причём упирала не на корпоративную этику, а предлагала вполне внятный аргумент в пользу своего решения. Лига позиционировала себя международной: продавала трансляции западным партнёрам, рассчитывала на приток зарубежных телезрителей, планировала, что со временем в ней будет много европейских клубов.



Сейчас телевизионные контракты разорваны, и в латинице нет никакой необходимости. В следующем сезоне мы работаем для русскоязычного зрителя. Предварительно бан международной федерации – до осени, но вряд ли разрушенные связи мгновенно восстановятся после того, как с нас снимут запрет на мировой арене.



Не исключаю, что в 2023 году всё изменится. Но ведь я исключительно про регламент следующего сезона. Даже не заикаюсь о том, что часть зрителей латиница может раздражать и даже возмущать, хотя это именно так. Пожалуй, лишь «Куньлунь» имеет законное право писать фамилии латиницей. Ну, или иероглифами – для экзотики», – цитирует Фёдорова «Спорт-экспресс».