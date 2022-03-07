Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА обыгрывает «Локомотив» после первого периода в четвёртом матче серии плей-офф

ЦСКА обыгрывает «Локомотив» после первого периода в четвёртом матче серии плей-офф
Комментарии

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» продолжается матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Локомотивом» и московским ЦСКА. По окончании первого периода гости ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте счёт открыл форвард армейцев Владислав Каменев. Никита Нестеров отдал пас на правый край, Михаил Григоренко сделал перевод в центр на Каменева, который принял шайбу и бросил под перекладину.

Ответную шайбу на 11-й минуте забросил Егор Коршков. Ярославцы накрыли соперника прессингом в чужой зоне, Красковский от борта сделал перевод в центр — Коршков подстроился и вколотил шайбу в верхний угол ворот.

Через две минуты Владислав Провольнев снова вывел ЦСКА вперёд. Окулов продрался по правому флангу и сделал поперечный перевод, Провольнев принял шайбу и бросил под перекладину.

Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу ЦСКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022