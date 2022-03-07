ЦСКА обыгрывает «Локомотив» после первого периода в четвёртом матче серии плей-офф

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» продолжается матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Локомотивом» и московским ЦСКА. По окончании первого периода гости ведут со счётом 2:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На второй минуте счёт открыл форвард армейцев Владислав Каменев. Никита Нестеров отдал пас на правый край, Михаил Григоренко сделал перевод в центр на Каменева, который принял шайбу и бросил под перекладину.



Ответную шайбу на 11-й минуте забросил Егор Коршков. Ярославцы накрыли соперника прессингом в чужой зоне, Красковский от борта сделал перевод в центр — Коршков подстроился и вколотил шайбу в верхний угол ворот.



Через две минуты Владислав Провольнев снова вывел ЦСКА вперёд. Окулов продрался по правому флангу и сделал поперечный перевод, Провольнев принял шайбу и бросил под перекладину.



Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу ЦСКА.