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НХЛ представила новый логотип плей-офф Кубка Стэнли

НХЛ представила новый логотип плей-офф Кубка Стэнли
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил новый логотип Кубка Стэнли, на разработку которого ушло около двух лет. Это обновление — первое за 13 лет.

«Мы готовы к следующей эре. Не новой эре, а следующей. Это оживление. Кубок Стэнли — признанный бренд, который всем хорошо известен, но мы думаем, что новый логотип вдохнёт новую жизнь», — сказал старший директор по дизайну отдела креативных услуг НХЛ Грег Мюллер.

У нас было множество ресурсов, из которых можно было черпать вдохновение. Мы рады видеть, как всё это воплощается в жизнь. Мы вступаем в эру с нашими вещательными партнёрами, поэтому мы взяли легендарный бренд и представили его новым и интересным способом, который актуален для всех», — заявил вице-президент креативной группы НХЛ Пол Конвей.

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