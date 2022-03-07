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«Отработали хорошо, готовимся к следующей игре». Воробьёв — о победе над «Барысом»

«Отработали хорошо, готовимся к следующей игре». Воробьёв — о победе над «Барысом»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над казахстанским «Барысом» (5:2) в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке.

«Хорошая игра с нашей стороны, Денис Зернов забил три гола. Отработали хорошо. Готовимся к следующей игре.

Что скажу по игре Линуса Виделля? Его не надо представлять, он известен в лиге, хороший, мастеровитый игрок. Сегодня забил, молодец!» – приводит слова Воробьёва официальный сайт «Барыса».

Напомним, после четырёх матчей «Металлург» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующая встреча между клубами состоится в среду, 9 марта, в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

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