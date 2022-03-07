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ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии со счётом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии со счётом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
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Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

На второй минуте счёт в большинстве открыл форвард армейцев Владислав Каменев, ему ассистировали Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков с передачи Павла Красковского.

Во второй раз ЦСКА вперёд вывел Владислав Провольнев, ассистенты — Константин Окулов и Виталий Абрамов. На 47-й минуте в большинстве увеличил преимущество армейцев в ситуации «5 на 4» Михаил Григоренко, голевой пас отдали Сергей Плотников и Никита Нестеров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Павел Карнаухов на 49-й минуте забросил четвёртую шайбу в ворота «Локомотива», результативные баллы также набрали Никита Нестеров и Клас Дальбек.

ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, одержав победу в серии со счётом 4-0. «Локомотив» покидает розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Григоренко, Нестеров) – 01:10 (5x4)   1:1 Коршков (Красковский) – 09:50 (5x5)   1:2 Провольнев (Окулов, Абрамов) – 12:04 (5x5)   1:3 Григоренко (Плотников, Нестеров) – 46:06 (5x4)   1:4 Карнаухов (Нестеров, Дальбек) – 48:29 (5x5)
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