ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии со счётом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



На второй минуте счёт в большинстве открыл форвард армейцев Владислав Каменев, ему ассистировали Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков с передачи Павла Красковского.



Во второй раз ЦСКА вперёд вывел Владислав Провольнев, ассистенты — Константин Окулов и Виталий Абрамов. На 47-й минуте в большинстве увеличил преимущество армейцев в ситуации «5 на 4» Михаил Григоренко, голевой пас отдали Сергей Плотников и Никита Нестеров.

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Павел Карнаухов на 49-й минуте забросил четвёртую шайбу в ворота «Локомотива», результативные баллы также набрали Никита Нестеров и Клас Дальбек.



ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, одержав победу в серии со счётом 4-0. «Локомотив» покидает розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.