«Трактор» впервые в своей истории выиграл серию плей-офф Кубка Гагарина в четырёх матчах
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Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:2. Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
Челябинский клуб впервые в своей истории одержал победу в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 4-0. Всего эта серия стала третьей для «Трактора», в которой команда оказалась сильнее в рамках Кубка Гагарина. В сезоне-2017/2018 челябинцы в первом раунде обыграли «Нефтехимик» (4-1), во втором раунде оказались сильнее «Салавата Юлаева» (4-3). В финале конференции «Трактор» уступил «Ак Барсу» (0-4).
В завершившемся регулярном сезоне-2021/2022 подопечные Анвара Гатиятулина заняли второе место в таблице Восточной конференции.
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