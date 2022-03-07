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И. Никитин — об 1:4: за сегодняшнюю игру неприятно перед болельщиками

И. Никитин — об 1:4: за сегодняшнюю игру неприятно перед болельщиками
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с московским ЦСКА (1:4). Ярославский клуб выбыл из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, уступив в серии со счётом 0-4. ЦСКА примет участие в полуфинале Западной конференции КХЛ.

«За сегодняшнюю игру неприятно перед болельщиками, столько народу собралось, а мы не смогли их порадовать. Первые три встречи проиграли в деталях, а сегодня — по делу. ЦСКА победил заслуженно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив» занял шестое место в досрочно завершившемся регулярном сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Игорь Никитин возглавил железнодорожников в конце сентября 2021 года.

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