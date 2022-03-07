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«Кризис идей? Вы сами ответили на вопрос». И. Никитин — о 7 поражениях в плей-офф подряд

«Кризис идей? Вы сами ответили на вопрос». И. Никитин — о 7 поражениях в плей-офф подряд
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча с ЦСКА (1:4) прокомментировал игру голкипера клуба Эдди Паскуале, форму форварда Артёма Анисимова и возможный кризис идей.

— Что случилось с Паскуале? Такое ощущение, что он поплыл и совсем не выручил. Может быть, он думал не о хоккее?

— Сейчас такое время, что мало кто из иностранцев думает о хоккее. Что касается вратарской позиции, то без разницы, русский там или иностранцев, вратарь – это полкоманды. И здесь мы Америку не откроем. Но есть и хороший плюс в том плане, что Исаев получил хорошую практику. Наверное, так.

— Вас всегда считали кубковым тренером, но сейчас вы проиграли седьмой матч кряду в плей-офф и вторую подряд серию. Что случилось? Это кризис идей?

— Вы сами и ответили на свой вопрос.

— Анисимов не имел игровой практики на Олимпиаде. Это сказалось на его форме?

— Здесь надо понимать, что против него был квалифицированный оппонент. И у Артёма втягивающие игры сразу пришлись на плей-офф. Поэтому не так просто для него это было. Но он старался и сделал всё, что он мог.

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