«Кризис идей? Вы сами ответили на вопрос». И. Никитин — о 7 поражениях в плей-офф подряд

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча с ЦСКА (1:4) прокомментировал игру голкипера клуба Эдди Паскуале, форму форварда Артёма Анисимова и возможный кризис идей.
— Что случилось с Паскуале? Такое ощущение, что он поплыл и совсем не выручил. Может быть, он думал не о хоккее?
— Сейчас такое время, что мало кто из иностранцев думает о хоккее. Что касается вратарской позиции, то без разницы, русский там или иностранцев, вратарь – это полкоманды. И здесь мы Америку не откроем. Но есть и хороший плюс в том плане, что Исаев получил хорошую практику. Наверное, так.
— Вас всегда считали кубковым тренером, но сейчас вы проиграли седьмой матч кряду в плей-офф и вторую подряд серию. Что случилось? Это кризис идей?
— Вы сами и ответили на свой вопрос.
— Анисимов не имел игровой практики на Олимпиаде. Это сказалось на его форме?
— Здесь надо понимать, что против него был квалифицированный оппонент. И у Артёма втягивающие игры сразу пришлись на плей-офф. Поэтому не так просто для него это было. Но он старался и сделал всё, что он мог.
- 7 марта 2022
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