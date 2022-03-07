Капитан «Салавата» Панин оштрафован за удар в голову защитника «Сибири»

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оштрафован Континентальной хоккейной лигой за инцидент, произошедший в матче с «Сибирью» (1:2, ОТ).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Сибирь» — «Салават Юлаев». Время – 79:26.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата Юлаева» Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующий матч между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт завтра, 8 марта, в Новосибирске. Начало — в 13:30 мск.
- 7 марта 2022
-
23:00
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
21:54
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:18
-
20:06
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
19:17
-
18:56
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
16:34
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:12
-
13:45
-
13:26