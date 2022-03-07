Капитан «Салавата» Панин оштрафован за удар в голову защитника «Сибири»

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оштрафован Континентальной хоккейной лигой за инцидент, произошедший в матче с «Сибирью» (1:2, ОТ).



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Сибирь» — «Салават Юлаев». Время – 79:26.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата Юлаева» Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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Следующий матч между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт завтра, 8 марта, в Новосибирске. Начало — в 13:30 мск.