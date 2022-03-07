Сушинский: три года «Ак Барсу» не хватает креатива. Нет мастеров, которые решают моменты

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал ход серии между омским клубом и казанским «Ак Барсом».
«То, что счёт в серии 3-0, – это, конечно, удивляет. «Ак Барсу» надо забивать – без голов не выиграешь. У «Авангарда» атака лучше.
На протяжении уже трёх лет, когда Дмитрий Квартальнов работает в Казани, «Ак Барсу» не хватает креатива. У команды прямолинейная игра и нет мастеров, которые могли бы решать моменты.
Хотя с бюджетом «Ак Барса» можно было взять игроков, которые умеют забивать, а не только обороняться, бегать и толкаться. Без голов, большинства ничего не выиграть. С одной физической работой можно пройти один раунд, но не добиться чемпионства», – цитирует Сушинского «РБ Спорт».
- 7 марта 2022
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