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Сушинский: три года «Ак Барсу» не хватает креатива. Нет мастеров, которые решают моменты

Сушинский: три года «Ак Барсу» не хватает креатива. Нет мастеров, которые решают моменты
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал ход серии между омским клубом и казанским «Ак Барсом».

«То, что счёт в серии 3-0, – это, конечно, удивляет. «Ак Барсу» надо забивать – без голов не выиграешь. У «Авангарда» атака лучше.

На протяжении уже трёх лет, когда Дмитрий Квартальнов работает в Казани, «Ак Барсу» не хватает креатива. У команды прямолинейная игра и нет мастеров, которые могли бы решать моменты.

Хотя с бюджетом «Ак Барса» можно было взять игроков, которые умеют забивать, а не только обороняться, бегать и толкаться. Без голов, большинства ничего не выиграть. С одной физической работой можно пройти один раунд, но не добиться чемпионства», – цитирует Сушинского «РБ Спорт».

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