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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 8 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 8 марта
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Сегодня, 8 марта, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и два – в Западной.

Восточная конференция:
13:30 мск, «Сибирь» — «Салават Юлаев» (счёт в серии 1-2);
17:00 мск, «Авангард» — «Ак Барс» (счёт в серии 3-0).

Западная конференция:
17:00 мск, «Северсталь» — «Динамо» Москва (счёт в серии 2-1);
17:10 мск, Динамо» Минск — СКА (счёт в серии 0-3).

Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ. Также в следующий этап уже вышли ЦСКА и «Трактор».

Напомним, в другой серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыгрывает «Барыс» со счётом 3-1.

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