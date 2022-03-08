Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 8 марта
Поделиться
Сегодня, 8 марта, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и два – в Западной.
Восточная конференция:
13:30 мск, «Сибирь» — «Салават Юлаев» (счёт в серии 1-2);
17:00 мск, «Авангард» — «Ак Барс» (счёт в серии 3-0).
Западная конференция:
17:00 мск, «Северсталь» — «Динамо» Москва (счёт в серии 2-1);
17:10 мск, Динамо» Минск — СКА (счёт в серии 0-3).
Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ. Также в следующий этап уже вышли ЦСКА и «Трактор».
Напомним, в другой серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыгрывает «Барыс» со счётом 3-1.
Комментарии
- 8 марта 2022
-
11:00
-
10:47
-
10:22
-
10:00
-
09:30
-
09:13
-
08:57
-
08:15
-
08:11
-
06:16
-
05:54
-
05:48
-
04:07
- 7 марта 2022
-
23:58
-
23:39
-
23:19
-
23:00
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
21:54
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:18
-
20:06
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
19:17
-
18:56
-
18:27
-
18:00
Партнерский контент