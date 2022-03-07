Российские хоккеисты, игравшие на Украине, эвакуированы и будут доставлены в Севастополь

Российские хоккеисты, выступавшие в украинской команде «Днепр», эвакуированы и в скором времени будут доставлены в Севастополь, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Сегодня нам при помощи Черноморского флота удалось эвакуировать из Херсона хоккеистов, которые играли по контракту в украинской команде «Днепр», которая базируется в Херсоне. История простая. Челябинские хоккеисты попросили помощи у своего губернатора. После этого на меня вышел мой коллега, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и попросил оказать содействие в эвакуации хоккеистов (Артёма Севанькаева, Андрея Попова, Максима Горечишникова и других).



Я обратился к нашему Черноморскому флоту, и они помогли с эвакуацией. Сейчас мне доложили, что автобус (отдельное спасибо севастопольцам — владельцу автобуса и водителю) пересёк границу и направляется в Севастополь. Эвакуированы 24 человека (в том числе 3 ребёнка)», — сообщил Развожаев.