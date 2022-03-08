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Гол Михеева помог «Торонто» одолеть «Коламбус»

Гол Михеева помог «Торонто» одолеть «Коламбус»
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.

За хозяев забивали Шон Курали, Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович и Патрик Лайне. У гостей же заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Александр Керфут и Майкл Бантинг.

Также одну из шайб за «Торонто» забросил российский нападающий Илья Михеев. Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 5 результативных передач в 27 играх сезона.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Михеев принял участие в 120 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Михеев (Энгвалль, Кемпф) – 08:06 (5x5)   0:2 Марнер (Бантинг, Лильегрен) – 14:01 (5x5)   0:3 Мэттьюс (Марнер, Броди) – 17:06 (5x5)   1:3 Курали (Доми) – 21:45 (5x5)   2:3 Бьёркстранд (Нюквист, Пик) – 38:49 (4x4)   3:3 Рослович (Доми, Нюквист) – 42:28 (5x4)   3:4 Керфут (Спецца, Симмондс) – 44:19 (5x5)   3:5 Бантинг (Мэттьюс, Броди) – 51:21 (5x5)   4:5 Лайне (Веренски, Ворачек) – 59:12 (6x5)
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