Гол Михеева помог «Торонто» одолеть «Коламбус»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.



За хозяев забивали Шон Курали, Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович и Патрик Лайне. У гостей же заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Александр Керфут и Майкл Бантинг.



Также одну из шайб за «Торонто» забросил российский нападающий Илья Михеев. Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 5 результативных передач в 27 играх сезона.



Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Михеев принял участие в 120 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.