Дубль Тоффоли помог «Калгари» одолеть «Эдмонтон»

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.



Счёт в матче открыл нападающий хозяев Тайлер Тоффоли на 27-й минуте матча. Ещё через 3 минуты он оформил дубль. Но на 45-й минуте одну шайбу отыграли гости – забил Девин Шор с передач Дерека Райана и Дарнелла Нурса. На 58-й минуте финальную точку в матче поставил Джонни Гордо, который получил пас от Эллиаса Линдхольма.



Российский защитник хозяев Никита Задоров очков в этом матче не набрал. В этом сезоне он провёл 48 матчей в НХЛ, в которых ему удалось 3 раза забить гол и 12 раз отдать результативную передачу партнёрам.