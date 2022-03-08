Дубль Тоффоли помог «Калгари» одолеть «Эдмонтон»

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
Счёт в матче открыл нападающий хозяев Тайлер Тоффоли на 27-й минуте матча. Ещё через 3 минуты он оформил дубль. Но на 45-й минуте одну шайбу отыграли гости – забил Девин Шор с передач Дерека Райана и Дарнелла Нурса. На 58-й минуте финальную точку в матче поставил Джонни Гордо, который получил пас от Эллиаса Линдхольма.
Российский защитник хозяев Никита Задоров очков в этом матче не набрал. В этом сезоне он провёл 48 матчей в НХЛ, в которых ему удалось 3 раза забить гол и 12 раз отдать результативную передачу партнёрам.
- 8 марта 2022
-
08:15
-
08:11
-
06:16
-
05:54
-
05:48
-
04:07
- 7 марта 2022
-
23:58
-
23:39
-
23:19
-
23:00
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
21:54
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:18
-
20:06
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
19:17
-
18:56
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
16:34
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:45