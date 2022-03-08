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Дубль Тоффоли помог «Калгари» одолеть «Эдмонтон»

Дубль Тоффоли помог «Калгари» одолеть «Эдмонтон»
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Тайлер Тоффоли на 27-й минуте матча. Ещё через 3 минуты он оформил дубль. Но на 45-й минуте одну шайбу отыграли гости – забил Девин Шор с передач Дерека Райана и Дарнелла Нурса. На 58-й минуте финальную точку в матче поставил Джонни Гордо, который получил пас от Эллиаса Линдхольма.

Российский защитник хозяев Никита Задоров очков в этом матче не набрал. В этом сезоне он провёл 48 матчей в НХЛ, в которых ему удалось 3 раза забить гол и 12 раз отдать результативную передачу партнёрам.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Тоффоли (Ткачук, Годро) – 26:27 (5x4)   2:0 Тоффоли (Ружичка, Манджапане) – 29:54 (5x5)   2:1 Шор (Райан, Нурс) – 44:57 (5x5)   3:1 Годро (Линдхольм) – 57:07 (5x5)
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