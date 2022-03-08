«Варламов был лучшим на льду. Без него всё могло быть ужаснее». Тротц — о 4:5 с «Колорадо»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского вратаря клуба Семёна Варламова во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:5).



«Без нашего вратаря всё могло быть ужаснее. Я думаю, что Варли был лучшим игроком на льду со стороны обеих команд», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.



Напомним, в прошедшей встрече 33-летний россиянин отразил 44 броска по своим воротам, проведя на льду 57 минут 3 секунды. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Варламова 17 встреч, в которых он отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,90.



«Айлендерс» занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 53 матчей.