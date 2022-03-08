«Круто. Немногие играют столько вместе». Овечкин — о 1000-м совместном матче с Бекстрёмом

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал предстоящую 1000-ю совместную игру со шведским форвардом Никласом Бекстрёмом. Также 34-летний швед в скором времени может набрать 1000 очков в составе столичного клуба.



«Думаю, в хоккейном мире все знают, кто такой Никлас Бекстрём. Он потрясающий спортсмен со своими навыками, своим хоккейным чутьём, своим IQ. Он на высоте. Мне очень повезло, что он был рядом почти на протяжении всей моей карьеры. Я рад за него.



Тысячная игра вместе? Это круто. Немногие игроки вместе играют по 1000 матчей, и это хорошо для нас, это хорошо для организации, хорошо для болельщиков», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.



Отметим, что Овечкин и Бекстрём могут сыграть 1000-ю игру вместе в следующей встрече с «Калгари Флэймз», которая состоится завтра, 9 марта, начало — в 5:00 мск. Шведский форвард в настоящий момент заработал 997 (262+735) очков в 1035 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Кэпиталз».