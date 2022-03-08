«Флорида» не собирается обменивать голкипера. Клуб доволен Бобровским и Найтом

«Флорида Пантерз» не собирается искать усиление на позицию голкипера, сообщил генеральный менеджер клуба Билл Зито.
«Мы чувствуем себя довольно комфортно. У нас есть два отличных вратаря, и я знаю, на что они оба способны.
Думаю, что Боб выступает на фантастическом уровне. Осенью у него родился ребёнок, он наслаждается отцовством и является отличным лидером. Большинство людей не ценят элемент лидерства, который он привносит в команду. Я думаю, что он наслаждается командным успехом и очень гордится им.
Поиск нового игрока всегда вызывал резонанс. Но если что-то не сломано, то не нужно чинить это. Это не то же самое, что зайти в продуктовый магазин и подумать: «Я бы хотел купить кетчуп и он стоит вот столько». Вы должны оценить много разных факторов, когда решаете, что делать на рынке. И если это действительно имеет смысл, то вы занимаетесь этим», — цитирует Зито официальный сайт НХЛ.
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