Генменеджер «Нью-Джерси» сообщил, что клуб не продлит контракт с Пи Кей Суббэном
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«Нью-Джерси Дэвилз» не будет продлевать контракт с защитником Пи Кей Суббэном, сообщил генеральный менеджер клуба Том Фицджеральд.
«Я встретился с ним, и мы поговорили о неопределённости и крайнем сроке, а также о том, что мы не находимся в той точке, где мы хотим продлить контракт на данный момент. Он много сделал для местного сообщества и организации. Но я сказал ему: «В последний день кто-то может потерять защитника и может позвонить мне, и если этот шаг имеет смысл для «Нью-Джерси Дэвилз», то я должен сделать то, что будет лучше для организации», — приводит слова Фицджеральда официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном сезоне 32-летний защитник провёл 53 матча, в которых набрал 18 (3+15) очков при общей полезности «-8».
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