«Сибирь» — «Салават Юлаев»: составы команд на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 8 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» состоится четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сибирь» встретится с «Салаватом Юлаевым». Начало встречи запланировано на 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд.
«Сибирь»
Красоткин (Ахметов);
Чайковски — Аланов, Шаров — Пьянов — Шенфельд;
Кудако — Морозов, Чесалин — Голубев — Липон;
Бодров — Ахияров, Коротков — Комаров — Ли;
Ефремов; Шашков — Яковлев — Сетдиков.
«Салават Юлаев»
Шарыченков (Скрынник);
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Панин — Антипин, Санников — Картаев — Кузьмин;
Скориков — Бирюков, Алалыкин — Пименов — Пустозёров.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев.
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