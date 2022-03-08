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Гендиректор «Салавата» рассказал, почему главный тренер Лямся не покинул клуб

Гендиректор «Салавата» рассказал, почему главный тренер Лямся не покинул клуб
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал, почему главный тренер клуба Томи Лямся не покинул клуб.

«Главный вопрос: как до сих пор удерживаем Томи Лямся? Мы его не уговаривали. Как только пошли первые движения у наших финских легионеров по вопросу отъезда, он пришёл и сказал, что доработает контракт до конца. Я даже ничего не спрашивал. Томи сказал, что остаётся до конца сезона и выполнит все свои контрактные обязательства. И больше мы к этому вопросу не возвращались», – приводит слова Баширова Горобзор.ру.

Напомним, «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встречается с «Сибирью». Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев. Следующий матч состоится сегодня, 8 марта, начало — в 13:30 мск.

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