«Салават» ведёт в две шайбы после первого периода матча с «Сибирью» в рамках плей-офф КХЛ

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». По окончании первого периода гости ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На третьей минуте счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин. Уфимцы выиграли вбрасывание, Евгений Бирюков от синей линии набросил на ворота — голкипер «Сибири» Красоткин не удержал шайбу после подправления, а Алалыкин добил её в сетку.



На 16-й минуте удвоил преимущество уфимцев Александр Кадейкин. Сергей Шмелёв прорвался по левому флангу и сделал перевод на правый край, Кадейкин подстроился и бросил в касание — Красоткин не успел переместиться.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».