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«Салават» ведёт в две шайбы после первого периода матча с «Сибирью» в рамках плей-офф КХЛ

«Салават» ведёт в две шайбы после первого периода матча с «Сибирью» в рамках плей-офф КХЛ
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В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». По окончании первого периода гости ведут со счётом 2:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин. Уфимцы выиграли вбрасывание, Евгений Бирюков от синей линии набросил на ворота — голкипер «Сибири» Красоткин не удержал шайбу после подправления, а Алалыкин добил её в сетку.

На 16-й минуте удвоил преимущество уфимцев Александр Кадейкин. Сергей Шмелёв прорвался по левому флангу и сделал перевод на правый край, Кадейкин подстроился и бросил в касание — Красоткин не успел переместиться.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».

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