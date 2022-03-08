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Эвакуированный российский экс-форвард «Днепра» рассказал об отношении с украинцами

Эвакуированный российский экс-форвард «Днепра» рассказал об отношении с украинцами
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Бывший нападающий «Днепра» Артём Севанькаев рассказал о ситуации на Украине. Ранее российские игроки клуба были эвакуированы из Херсона.

«Мы в конце декабря с другом приехали играть в хоккей на Украину. Потом получилось так, что попали в «Днепр» из Херсона. 15 января приехали, и в принципе я там-то успел сыграть только четыре игры на турнире, травму получил и весь февраль не играл.

Отношения с украинцами сложились нормально, там же, в принципе, как семья вся команда. Многих ребят уже знал. Проблем не было никаких. Там все СМИ против России. На этом фоне есть и те [люди], кто против, и те, кто понимает всё», – приводят слова Севанькаева «Известия».

Напомним, вчера губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об эвакуации российских хоккеистов, которых доставили в Севастополь с территории Украины.

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