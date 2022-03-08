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«Просто нон-стоп». Одноклубник Овечкина — о результативности россиянина

«Просто нон-стоп». Одноклубник Овечкина — о результативности россиянина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал результативность российского капитана команды Александра Овечкина.

«Просто нон-стоп. Каждый раз, когда он в игре, каждый раз, когда он на льду, на скамейке запасных, если не наша смена, он говорит: «Вперёд!» Когда мы там, он такой: «Погнали!» Он хочет снова забить… У него просто есть драйв, которого я никогда раньше не видел, и это видно по его игре», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

Напомним, на счету капитана «Вашингтона» на данный момент 764 заброшенные шайбы в НХЛ. У легендарного чешского нападающего Яромира Ягра 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует канадская легенда Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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