«Просто нон-стоп». Одноклубник Овечкина — о результативности россиянина
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал результативность российского капитана команды Александра Овечкина.
«Просто нон-стоп. Каждый раз, когда он в игре, каждый раз, когда он на льду, на скамейке запасных, если не наша смена, он говорит: «Вперёд!» Когда мы там, он такой: «Погнали!» Он хочет снова забить… У него просто есть драйв, которого я никогда раньше не видел, и это видно по его игре», — приводит слова Уилсона The Washington Post.
Напомним, на счету капитана «Вашингтона» на данный момент 764 заброшенные шайбы в НХЛ. У легендарного чешского нападающего Яромира Ягра 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует канадская легенда Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
Комментарии
- 8 марта 2022
-
16:57
-
16:32
-
16:02
-
15:56
-
15:42
-
15:08
-
14:35
-
14:09
-
13:19
-
12:39
-
12:09
-
11:35
-
11:00
-
10:47
-
10:22
-
10:00
-
09:30
-
09:13
-
08:57
-
08:15
-
08:11
-
06:16
-
05:54
-
05:48
-
04:07
- 7 марта 2022
-
23:58
-
23:39
-
23:19
-
23:00
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
21:54
-
21:14
-
20:54
Партнерский контент