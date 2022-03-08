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Бродо: Овечкин играет в хоккей со скоростью 100 миль в час. От него исходит двойная угроза

Бродо: Овечкин играет в хоккей со скоростью 100 миль в час. От него исходит двойная угроза
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мартин Бродо, проведший 21 год в Национальной хоккейной лиге и ныне работающий в «Нью-Джерси Дэвилз», поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Ови играет в хоккей со скоростью 100 миль в час. От него исходит двойная угроза — он может отдать передачу и бросить. Это самая сложная задача для вратаря», — приводит слова Бродо The Wall Street Journal.

Напомним, на счету российского капитана «Вашингтона» на данный момент 764 заброшенные шайбы в Национальной хоккейной лиге. У легендарного чешского нападающего Яромира Ягра 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует канадская легенда Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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